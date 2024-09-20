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00:10, 20 сентября 2024Наука и техника

ВС России поставили партию ракет «Х-БПЛА»

«Высокоточные комплексы» поставили ВС России ракеты для дронов «Х-БПЛА»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» в рамках гособоронзаказа 2024 года поставил Вооруженным силам России партию ракет для дронов «Х-БПЛА». Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Согласно утвержденным графикам заказчику отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП"», — говорится в сообщении.

«Х-БПЛА», которая несет осколочно-фугасную боевую часть весом шесть килограммов, предназначена для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений. Ракета наводится на цель по лазерной отметке.

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Ранее в сентябре стало известно, что тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП) завершает испытания новой легкой ракеты 9М134 для противотанковых ракетных комплексов. Изделие может поражать легкую бронетехнику, в том числе с динамической защитой.

В том же месяце появилось видео, демонстрирующее поражение украинского танка ракетой «Х-БПЛА». Изделие применили с борта дрона «Орион».

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      Даниил Иринин
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