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07:32, 21 октября 2024Россия

В Совфеде прокомментировали резкий рост числа голосов за евроинтеграцию в Молдавии

Клишас: нет объяснений резкого роста числа голосов за евроинтеграцию Молдавии

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Объяснений тому, что в Молдавии ночью резко выросло количество голосов за евроинтеграцию на выборах, пока нет. Об этом, комментируя ситуацию, заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Молчат и "выдающиеся математики", которые любят анализировать итоги выборов всех и вся. Евросоюз, который любит делать заявления о "непризнании итогов" когда ему это выгодно, тоже молчит», — добавил парламентарий.

Ночью 21 октября сообщалось, что большинство граждан Молдавии проголосовали против вступления республики в Европейский союз (ЕС) — такой результат показала обработка 90,18 процента протоколов. Однако утром стало известно, что число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 превысило количество противников.

Референдум о евроинтеграции в Молдавии прошел 20 октября одновременно с президентскими выборами. Граждане отвечали на вопрос, поддерживают ли они вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Итог референдума призван определить развитие страны, которая ранее была сбалансирована между Россией и Западом, а при президенте Майе Санду — выступала за интеграцию с евроатлантическим сообществом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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