Возлюбленный Тейлор Свифт неожиданно сменил имидж

Игрок в американский футбол Трэвис Келси сменил имидж и показал стрижку маллет

Известный игрок в американский футбол Трэвис Келси неожиданно сменил имидж и показал результат. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала FX.

34-летний возлюбленный певицы Тейлор Свифт снялся в сериале Grotesquerie, где предстал с новой прической — стрижкой маллет.

Помимо этого, избранник исполнительницы предстал в коричневой кожаной куртке-бомбере, надетой поверх клетчатой ​​рубашки на пуговицах. Вдобавок спортсмен надел темно-синие джинсы.

В июле возлюбленный Тейлор Свифт за раз потратил на шопинг миллионы рублей. По данным журналистов, Келси посетил магазин люксового бренда Burberry, где приобрел кожаную куртку-бомбер, классическую кожаную байкерскую куртку и стеганую куртку-бомбер.