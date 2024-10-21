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18:53, 21 октября 2024Ценности

Возлюбленный Тейлор Свифт неожиданно сменил имидж

Игрок в американский футбол Трэвис Келси сменил имидж и показал стрижку маллет
Трэвис Келси

Трэвис Келси. Фото: @grotesqueriefx

Известный игрок в американский футбол Трэвис Келси неожиданно сменил имидж и показал результат. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала FX.

34-летний возлюбленный певицы Тейлор Свифт снялся в сериале Grotesquerie, где предстал с новой прической — стрижкой маллет.

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Помимо этого, избранник исполнительницы предстал в коричневой кожаной куртке-бомбере, надетой поверх клетчатой ​​рубашки на пуговицах. Вдобавок спортсмен надел темно-синие джинсы.

В июле возлюбленный Тейлор Свифт за раз потратил на шопинг миллионы рублей. По данным журналистов, Келси посетил магазин люксового бренда Burberry, где приобрел кожаную куртку-бомбер, классическую кожаную байкерскую куртку и стеганую куртку-бомбер.

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      Екатерина Ештокина
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