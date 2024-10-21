Названа польза оливкового масла в профилактике деменции

The Sun: чайная ложка оливкового масла в день может снизить риск деменции

Употребление чайной ложки оливкового масла в день может снизить риск деменции. Пользу этого продукта в профилактике слабоумия назвало издание The Sun.

Как отмечает издание, в ходе исследования с участием более 90 тысячи человек эксперты установили, что ежедневное употребление чуть более половины столовой ложки оливкового масла может снизить риск развития болезни Альцгеймера на 28 процентов. Это правило срабатывает вне зависимости от состояния здоровья и рациона человека. Также выяснилось что связь оливкового масла и ментального здоровья более выражена у женщин, чем у мужчин.

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Оливковое масло приносит пользу людям благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, уточняется в материале.

Ранее диетолог Мелисса Джагер назвала пять продуктов для долголетия и здорового сердца. В их число она включила оливковое масло.