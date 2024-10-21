Белгородский глава Гладков: три человека ранены при обстреле Новой Таволжанки

Выросло число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее сообщалось, что ранение получила лишь одна женщина, медики из Белгорода оказали ей помощь на месте, госпитализации не потребовалось. Однако, по новой информации от Гладкова, при обстреле пострадали еще три человека, все они — жители села Новая Таволжанка.

«У одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ», — рассказал глава региона. Он добавил, что на территории области были найдены суббоеприпасы типа «колокольчик», и призвал жителей сохранять бдительность.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.