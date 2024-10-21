Захарова: молдаване понимают намерения Запада по поводу их страны

Жители Молдавии видят, что скрывается за фасадом идеи членства страны в Евросоюзе. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале дипведомства.

По ее словам, конечная цель Запада – превращение Молдавии в «лишенный суверенитета русофобский придаток НАТО». Также она обвинила Запад в намерении стереть национальную идентичность молдаван, их язык, культуру и историю, насаждая чуждые молдавскому обществу неолиберальные ценности, а также полный разрыв связей с Россией. Она добавила, что жители Молдавии это понимают и сказали этому «нет».

Ранее Захарова заявила, что западные политики вели неприкрытую агитацию в ходе визитов в Молдавию. Она добавила, что международным организациям еще предстоит дать оценку состоявшегося голосования.

