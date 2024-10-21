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06:06, 22 октября 2024Экономика

Спрогнозирован рост цен на запчасти

Автоэксперт Малышева спрогнозировала рост цен на запчасти

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Китайские и корейские запчасти подорожали не так сильно, но факт остается фактом — амплитуда цены поднялась, сказала представитель компании — поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева. В беседе с «Лентой.ру» она спрогнозировала дальнейший рост цен на запчасти.

«Дело в том, что автозапчасти, как и автомобили, серьезно привязаны к стране-производителю. Почему сильно подорожали автомобили? Во-первых, это курс валют. Во-вторых, уход официальных дилеров, что повлекло изменение логистической цепочки доставки авто из Евросоюза в Россию и, соответственно, повышение таможенных пошлин и прочих нюансов. Если ранее автомобиль из ЕС попадал в Россию напрямую, например, через Республику Беларусь, на сегодняшний день процесс доставки проходит окружными путями: Турция, Грузия, Владивосток и далее», — поделилась автоэксперт.

Китайские и корейские запчасти подорожали не так сильно, но в целом амплитуда цены поднялась, отметила Малышева. По ее прогнозу, подорожание запчастей продолжится.

«Какими темпами — сказать невозможно, так как все зависит от вышесказанных причин, и главный фактор — курс валют. Доллар дорожает, за ним и все импортное», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

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Ранее стало известно, что с начала 2024 года стоимость автозапчастей в России увеличилась в среднем на 78 процентов.

До этого сообщалось о резком росте ввоза в Россию поддельных автозапчастей. За последнее время их доля на отечественном рынке достигла максимального значения с 2007 года.

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      Екатерина Смирная
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