Спрогнозирован рост цен на запчасти

Автоэксперт Малышева спрогнозировала рост цен на запчасти

Китайские и корейские запчасти подорожали не так сильно, но факт остается фактом — амплитуда цены поднялась, сказала представитель компании — поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева. В беседе с «Лентой.ру» она спрогнозировала дальнейший рост цен на запчасти.

«Дело в том, что автозапчасти, как и автомобили, серьезно привязаны к стране-производителю. Почему сильно подорожали автомобили? Во-первых, это курс валют. Во-вторых, уход официальных дилеров, что повлекло изменение логистической цепочки доставки авто из Евросоюза в Россию и, соответственно, повышение таможенных пошлин и прочих нюансов. Если ранее автомобиль из ЕС попадал в Россию напрямую, например, через Республику Беларусь, на сегодняшний день процесс доставки проходит окружными путями: Турция, Грузия, Владивосток и далее», — поделилась автоэксперт.

Китайские и корейские запчасти подорожали не так сильно, но в целом амплитуда цены поднялась, отметила Малышева. По ее прогнозу, подорожание запчастей продолжится.

«Какими темпами — сказать невозможно, так как все зависит от вышесказанных причин, и главный фактор — курс валют. Доллар дорожает, за ним и все импортное», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что с начала 2024 года стоимость автозапчастей в России увеличилась в среднем на 78 процентов.

До этого сообщалось о резком росте ввоза в Россию поддельных автозапчастей. За последнее время их доля на отечественном рынке достигла максимального значения с 2007 года.