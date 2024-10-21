Затравленный мигрантами россиянин принял ислам

Житель Петербурга принял ислам после травли со стороны мигрантов

Житель Санкт-Петербурга отказался от своей веры после того, как стал объектом травли со стороны мигрантов. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram.

Конфликт горожанина с местной таджикской диаспорой начался из-за того, что в него влюбилась уроженка этой среднеазиатской республики. Узнавшие об этом земляки начали распространять в сети персональные данные петербуржца, после чего в его адрес посыпались угрозы.

Мужчина решил принять ислам — было ли это условием для женитьбы, не сообщается. Мать россиянина считает, что таким образом ее сын пришел к богу.

Ранее осужденный впоследствии за сожжение Корана Никита Журавель признался в изучении ислама. По словам фигуранта, на это его натолкнуло желание понять, насколько сильно он задел чувства верующих. Позже Журавель заявил о намерении принять ислам.