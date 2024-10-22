ИИ не поможет продажам iPhone

Jefferies: нейросеть Apple Intelligence не увеличит продажи iPhone 16

Аналитики компании Jefferies заявили, что новая нейросеть Apple не поможет корпорации продать больше смартфонов. Об этом сообщает издание QZ.

Функции искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence должны появиться в смартфонах iPhone 16 до конца года. Специалисты Jefferies считают, что интеграция ИИ в телефоны Apple не окажет заметного влияния на продажи.

Эксперты компании заявили, что новые ИИ-функции в iPhone «недостаточно значительны», чтобы заметно повлиять на продажи. Также поставки новых устройств американского IT-гиганта разочаровали специалистов. Продажи iPhone увеличились всего на один процент в третьем квартале 2024 года. При этом поставки девайсов начались на два дня раньше, чем в 2023 году.

В заметке говорится, что большая часть покупателей iPhone 16 приобретала гаджеты не из-за новых функций, а по причине устаревания, поломки или потери своего прежнего телефона.

В целом аналитики заметили, что мировой рынок смартфонов вырос всего на 2 процента в текущем квартале. Для сравнения, во втором квартале года рынок увеличился на 6 процентов.

В начале октября специалисты Jefferies заявили, что полезные функции искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах Apple не будут доступны в ближайшие полтора года. По словам экспертов, потребители ожидали прорыва от производителя iPhone, но разочаровались.