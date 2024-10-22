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16:17, 22 октября 2024Наука и техника

ИИ не поможет продажам iPhone

Jefferies: нейросеть Apple Intelligence не увеличит продажи iPhone 16

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Аналитики компании Jefferies заявили, что новая нейросеть Apple не поможет корпорации продать больше смартфонов. Об этом сообщает издание QZ.

Функции искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence должны появиться в смартфонах iPhone 16 до конца года. Специалисты Jefferies считают, что интеграция ИИ в телефоны Apple не окажет заметного влияния на продажи.

Эксперты компании заявили, что новые ИИ-функции в iPhone «недостаточно значительны», чтобы заметно повлиять на продажи. Также поставки новых устройств американского IT-гиганта разочаровали специалистов. Продажи iPhone увеличились всего на один процент в третьем квартале 2024 года. При этом поставки девайсов начались на два дня раньше, чем в 2023 году.

В заметке говорится, что большая часть покупателей iPhone 16 приобретала гаджеты не из-за новых функций, а по причине устаревания, поломки или потери своего прежнего телефона.

В целом аналитики заметили, что мировой рынок смартфонов вырос всего на 2 процента в текущем квартале. Для сравнения, во втором квартале года рынок увеличился на 6 процентов.

В начале октября специалисты Jefferies заявили, что полезные функции искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах Apple не будут доступны в ближайшие полтора года. По словам экспертов, потребители ожидали прорыва от производителя iPhone, но разочаровались.

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      Андрей Ставицкий
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