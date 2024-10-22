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14:35, 22 октября 2024Наука и техника

Назван главный тренд в ИИ в 2025 году

Gartner: появление агентов ИИ станет главным IT-трендом 2025 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2025 году в промышленности и бизнесе начнут внедрять агентов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Venture Beat.

Журналисты медиа ознакомились с прогнозом компании Gartner относительно трендов ИИ на будущий год. Аналитики полагают, что в 2025-м главным стратегическим технологическим трендом окажется появление ИИ-агентов — автономных интеллектуальных систем, выполняющих определенные задачи без вмешательства человека.

По оценке экспертов, к 2028 году ИИ-агенты будут выполнять не менее 15 процентов повседневных рабочих решений. «Возможность создавать агентов, которые не только будут заниматься мониторингом, но и предпринимать действия, поможет не только с точки зрения производительности, но и с точки зрения сроков», — заметил вице-президент Gartner Джин Альварес.

В первую очередь ИИ-агенты будут выполнять рутинные задачи. Затем они будут способны мониторить различные процессы и принимать решения. Так, подобные агенты можно будет использвать для обучения новых сотрудников.

Альварес заявил, что появление ИИ-агентов — «круто и страшно» одновременно. По словам эксперта, теоретически некоторые специалисты могут потерять прежнюю работу, однако они могут и перейти на должность, которая будет больше соответствовать их компетенции.

В конце сентября аналитики Gartner заявили, что рынок компьютеров и комплектующих изменится в сторону выпуска устройств с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). По оценке специалистов, по итогам 2024 года в мире будет продано 43 миллиона единиц ПК, имеющих поддержку ИИ-функций.

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      Андрей Ставицкий
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