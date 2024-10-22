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18:44, 22 октября 2024Из жизни

Альпака чихнула на короля Великобритании Карла III во время общения с публикой

Альпака по кличке Хефнер чихнула на короля Великобритании Карла III

Недавний визит короля Великобритании Карла III с королевой Камиллой в столицу Австралии Канберру обернулся неловкой ситуацией для монарха. Во время встречи с местными жителями на него чихнула альпака, которую принц Чарльз Филипп Артур Джордж решил погладить, пишет The Independent.

Один из граждан привел животное по кличке Хефнер на встречу с королем — хозяин и его питомец стояли вместе с остальными за специальным ограждением, когда Карл III подошел к ним. Монарх решил погладить животное по носу, после чего оно тряхнуло головой и чихнуло ему на руку.

Ситуация вызвала смех у Карла III, после чего он продолжил общение с публикой.

Ранее стало известно, что официальный визит британского короля Карла III в Австралию и Самоа был призван продемонстрировать, что он все еще жив.

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      Анастасия Алимпиева
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