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09:02, 22 октября 2024Наука и техника

В Apple запланировали выпустить «самый амбициозный iPhone»

Bloomberg: Apple назвала свои следующие iPhone самыми амбициозными

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple запланировала представить принципиально новый смартфон. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман изучил внутреннюю корреспонденцию компании и узнал об обращении топ-менеджера Apple Джона Тернуса к подчиненным. По словам Тернуса, следующие модели смартфона окажутся «самыми амбициозными» в истории линейки.

Журналисты издания 9to5Mac назвали заявление о «самом амбициозном iPhone» довольно громким для линейки гаджетов с большой историей. Однако они отметили, что эта фраза прозвучала не публично, а во внутренней переписке, что «придает ей больший вес».

«Руководители Apple порой могут быть гиперболическими в публичных цитатах. Тем не менее такая цитата все равно заслуживает внимания», — заметили авторы. По мнению специалистов, слова Джона Тернуса перекликаются со слухами относительно будущих гаджетов Apple.

Так, уже в 2025 году IT-гигант может представить ультратонкий iPhone 17 Air. В 2026 году, согласно слухам, компания может выпустить свой первый складной смартфон. Также авторы 9to5Mac предположили, что за пару лет нейросеть Apple Intelligence улучшат настолько, что она будет иметь значительный вес.

Ранее в интервью The Wall Street Journal глава Apple Тим Кук заявил, что компания создаст лучшую нейросеть на рынке. При этом он отметил, что в корпорации не переживают, что оказались догоняющими на рынке искусственного интеллекта (ИИ).

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      Андрей Ставицкий
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