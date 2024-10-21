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15:15, 21 октября 2024Наука и техника

В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

WSJ: глава Apple Тим Кук заявил, что компания создаст лучшую нейросеть на рынке

Фото: Giada Papini Rampelotto / Globallookpress.com

Глава Apple Тим Кук рассказал о создании инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом предприниматель заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

По словам Кука, Apple не оказалась первой компанией, которая занялась разработкой ИИ-функций для гаджетов. «Но мы сделали нейросеть наилучшей, по нашему мнению, для наших пользователей», — подчеркнул руководитель IT-гиганта. Тим Кук пообещал, что Apple доработает собственный ИИ и сделает его лучшим в мире.

Кук заверил журналистов газеты, что не переживает о том, что корпорации не удалось выйти на рынок ИИ одной из первых. «Как оказалось, создать действительно хорошую нейросеть действительно сложно. Это требует много итераций. Нужно беспокоиться о каждой детали», — признал предприниматель.

Также глава американской компании заявил, что использует нейросеть Apple Intelligence в своей работе каждый день: «это изменило мою жизнь. Действительно изменило». Описывая преимущества ИИ, Кук заметил, что стал экономить минуты своего времени, которые постепенно начали накапливаться «в дни, недели, месяцы».

Ранее журналисты издания PhoneArena заявили, что корпорация Apple намеренно снизила мощность нового планшета iPad mini, установив в него менее мощный процессор. Судя по всему, подобные чипы остались после производства iPhone 15 Pro.

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      Андрей Ставицкий
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