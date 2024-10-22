Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы

ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлах» Сафи ад-Дина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о ликцидации лавы исполнительного совета «Хезболлах» Хашема Сафи ад-Дина. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Израиля.

Уточняется, что удар был нанесен около трех недель назад. Кроме того, вместе с другими командирами «Хезболлах» ликвидирован был начальник разведывательного штаба «Хезболлах» Хусейн Али аз-Зейма.

8 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала Хашема Сафи ад-Дина, преемника лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, и «преемника его преемника».

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб, где мог находиться Сафи ад-Дин.