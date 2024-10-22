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17:29, 22 октября 2024Силовые структуры

Бывшего губернатора российского региона допросили по двум уголовным делам

Экс-губернатора Самарской области Азарова допросили по двух уголовным делам

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова допросили по двум уголовным делам. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, первое уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, обвиняемой по нему проходит бывшая советница Азарова, которая, как полагают следователи, выплачивала себе премии и зарплату за работу, которую не делала. Второе дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц из правительства региона, передавших в долгосрочную аренду девелоперской компании земельные участки без проведения конкурса.

Дмитрий Азаров отказался давать следователям показания, сославшись на 51-ю статью конституции России, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких.

Допрос экс-губернатора области прошел на фоне ряда громких задержаний в регионе. Так ранее, 22 октября, сообщалось, что в рамках уголовного дела о коррупции бывшего начальника самарского главка МЧС Олега Бойко задержали шесть человек.

17 октября в Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух министров региона по делу о коррупции. Речь идет об экс-министре строительства Николае Пласкине и экс-министре финансов Андрее Прямилове. Оба задержаны в рамках дела о коррупции при строительстве метро.

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      Владимир Седов
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