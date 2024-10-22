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16:18, 22 октября 2024Экономика

Евросоюз обвинили в преступлении мирового масштаба

Логвинов: использование ЕС доходов с активов РФ для помощи Киеву бьет по евро

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Евро получил удар после того, как Европарламент утвердил выделение Украине кредита с доходов от активов России. Об этом заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, его процитировало ТАСС.

По его словам, Европейский союз осознанно пошел на совершение экономического преступления мирового масштаба, когда применил нелегитимные санкции в отношении суверенных активов иностранного государства. Таким образом Брюссель ухудшил инвестиционный климат в Евросоюзе.

Ранее Европейский парламент согласился с Еврокомиссией, которая настаивает на выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под доходы от российских активов.

По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергея Левчука, все финансовые операции с суверенными активами РФ без ее участия следует считать незаконными.

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