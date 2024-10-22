Министр обороны Украины на встрече с главой Пентагона просил деньги для страны

Глава МО Украины Умеров на встрече с Остином просил деньги для ВПК страны

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином они обсудили привлечение американских инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что привлечение денег США для развития оборонно-промышленного комплекса Украины стало отдельной темой диалога. Умеров и Остин обсудили взаимовыгодные варианты — например, «совместные предприятия вместе с США и прямые американские инвестиции в украинский ВПК».

Кроме того, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил Остину о ситуации в зоне военных действий. В свою очередь, командующие сухопутными войсками, воздушными и военно-морскими силами сообщили о состоянии дел и планах по развитию этих видов войск.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Остин прибыл в Киев с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения ее силам использовать ракеты дальнего радиуса действия на территории России. Однако позже Остин объявил о новом пакете вооружений для страны на 400 миллионов долларов.