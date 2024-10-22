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16:19, 22 октября 2024Экономика

Мужа Глюкозы обвинили в махинациях с землей

Мужа Глюкозы Александра Чистякова обвинили в махинациях с землей на 73 млн руб.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мужа Глюкозы, бизнесмена Александра Чистякова заподозрили в махинациях с участками в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в краже земли на 73 миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash.

Предприниматель вывел землю через аффилированную компанию-должника. Речь идет об участке площадью 28,6 тысячи квадратных метров на Белоостровской улице Выборгского района города. По сведениям журналистов, Чистяков приобрел спорную территорию у «Главинвестпроект Санкт-Петербург», прежде чем было объявлено о банкротстве акционерного общества. Однако, как выяснилось, еще до сделки собственность была передана другой компании: землю отсудила фирма «Битуби-эстейт», но так ее и не получила.

На Чистякова подали иск в арбитражный суд, в первой инстанции дело он уже выиграл.

Ранее звезда фильма «Варвара-краса» Татьяна Клюева отсудила у сына жилье стоимостью 70 миллионов рублей. После ухода из жизни мужа она якобы оформила отказ от наследства, однако сама актриса не помнит, как подписывала бумаги. Клюева считает, что ей специально давали препараты, влияющие на сознание.

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      Виктория Клабукова
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