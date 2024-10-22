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00:53, 22 октября 2024Мир

Харрис раскритиковала Трампа из-за отказа повышать минимальную зарплату в США

Харрис раскритиковала Трампа из-за отказа повышать минимальную зарплату в США

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис раскритиковала бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа из-за отказа поддержать повышение минимальной заработной платы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Работники, будь то в McDonald's или где-то еще, должны иметь возможность обеспечивать свои семьи и себя в условиях, которые позволяют удовлетворять их потребности», — отметила Харрис.

Отвечая на вопрос о том, как она хочет привлечь на свою сторону женскую часть населения, ранее голосовавшую за Трампа, вице-президент указала на важность борьбы за сохранение демократии в США.

«Этот выбор — о том, куда мы будем двигаться дальше: к новому пути или назад к разделению», — пояснила Харрис.

Ранее Трамп обвинил кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис, что она солгала о своем опыте работы в McDonald's. Сам же кандидат в президенты от республиканцев заявил, что планирует испытать себя в роли повара сети McDonald's.

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      Марина Совина
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