Маск высказался об отправке военных Южной Кореи на Украину

Маск заявил об обострении ситуации на Украине из-за отправки военных Южной Кореи

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил об обострении украинского конфликта из-за возможной отправки Южной Кореей военных специалистов на Украину из-за якобы нахождения в зоне боевых действий войск КНДР. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х.

«Похоже, что ситуация на Украине обостряется», — отметил Маск.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что Южная Корея хочет направить военных специалистов на Украину из-за якобы нахождения в зоне боевых действий войск КНДР. Предполагается, что целью подобных групп будет якобы участие в допросах военнопленных и анализ тактики боевых действий.

Также стало известно , что Сеул допускает отправку Киеву летальных вооружений, а также поэтапное наращивание помощи Вооруженным силам Украины.