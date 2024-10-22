Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:29, 22 октября 2024Наука и техника

Минобороны рассказало о применении пушек с дальностью 40 километров

МО: российские военные применяют пушки М-46 с дальностью 40 километров

Кадр: Минобороны России

Пушки М-46, которые применяют российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО), обеспечивают дальность поражения целей около 40 километров. Об этом рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что артиллерийские подразделения отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Южной» группировки войск круглосуточно несут боевое дежурство на донецком направлении фронта. Благодаря корректировке с воздуха артиллеристы точно поражают позиции операторов беспилотников, укрепления, артиллерию и бронетехнику противника.

«Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады поражают цели на расстоянии до 40 километров в любую погоду. На их счету уже не один десяток уничтоженных вражеских бронемашин, артиллерийских орудий и вскрытых укрепрайонов противника», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Буксируемую пушку М-46 калибра 130 миллиметров начали выпускать в 1950-е годы. Орудие весом около 7,7 тонны способно поражать цели на расстоянии 27 километров стандартным осколочно-фугасным снарядом. Дальность стрельбы активно-реактивными снарядами составляет около 40 километров.

Ранее в октябре в Минобороны рассказали о применении пушек Д-74 артиллеристами группировки войск «Восток». Орудиями наносили удары по отступающим из Угледара формированиям противника.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      В России отменили премьеру фильма про Трампа

      «Роскосмос» заявил о перспективе увеличения числа частных спутников

      В Польше испугались ответа России на угрозы атаковать Петербург

      Москвичка превратила квартиру в свалку и разозлила соседей

      Украинская компания пожаловалась на нехватку сотрудников-мужчин

      Российский авторынок потерял второе место в европейском рейтинге

      В «Хезболле» назвали условие для переговоров о перемирии

      В США указали на потерю Вашингтоном военного превосходства

      Стоматолог назвал самые опасные для зубов напитки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше