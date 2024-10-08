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18:14, 8 октября 2024Наука и техника

Российские артиллеристы применили Д-74 в зоне СВО

МО: артиллеристы группировки «Восток» применили пушки Д-74 в зоне СВО

Кадр: Министерство обороны России

Российские артиллеристы применили буксируемые пушки Д-74 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты 122-миллиметровых буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск "Восток" из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Позиции артиллеристов на Угледарском направлении оборудованы в замаскированных укреплениях. Это позволяет защитить технику и личный состав от снарядов противника, ветра и дождя. Командир орудия с позывным Седой рассказал, что в ходе операции по освобождению Угледара артиллеристы поразили множество целей, включая живую силу в укрытиях и бронетехнику.

По словам старшего наводчика Д-74 с позывным Зема, максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 25 километров. Он отметил, что для пристрелки орудия достаточно сделать три выстрела.

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Пушку Д-74 начали производить в 1955 году. Орудие с длиной ствола 6,4 метра весит 5,5 тонны. Копию Д-74 под снаряд калибра 130 миллиметров выпускали в Китае под обозначением Type 59-1.

Ранее в октябре концерн «Калашников» сообщил о наращивании производства одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для нужд СВО. Изделие входит в арсенал самолетов семейства МиГ-29 и Су-27.

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      Даниил Иринин
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