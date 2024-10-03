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14:20, 3 октября 2024Наука и техника

«Калашников» нарастил производство «балерин» для СВО

Концерн «Калашников» нарастил производство авиационных пушек для СВО

Фото: РИА Новости

В этом году проводится наращивание производства одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram сообщил концерн «Калашников».

ГШ-301, получившими за свою легкость и высокую скорострельность название «балерина», оснащаются самолеты МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35. «Калашников» отмечает, что за время использования в зоне СВО не получил ни одной претензии на пушку со стороны заказчика.

«При кратном росте объемов заказа, по сравнению с 2023 годом, выполнение плана выпуска авиапушек в этом году проходит точно в установленные сроки», — говорится в публикации.

В сентябре обозреватель журнала The National Interest Энтони Константини заявил, что Су-35 имеет уникальные характеристики истребителя смешанного поколения, а также доказанную боевую мощь.

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      Иван Потапов
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