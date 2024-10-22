«Монако» с Головиным разгромил «Црвену Звезду» и стал промежуточным лидером Лиги чемпионов

«Монако» разгромил «Црвену Звезду» и стал промежуточным лидером Лиги чемпионов

«Монако» на своем поле разгромил белградскую «Црвену Звезду» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 22 октября, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Такуми Минамино, еще по голу забили Брил Эмболо, Уилфрид Синго и Магнес Аклиуш. У сербов пенальти реализовал Шериф Ндиайе. У «Монако» в перерыве на замену вышел Александр Головин.

«Монако» набрал семь очков и стал промежуточным лидером Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» не имеет очков в активе и находится на 34-м месте.

В следующем туре «Монако» 5 ноября на выезде сыграет с итальянской «Болоньей» «Црвена Звезда» днем позже дома примет «Барселону».