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13:33, 22 октября 2024Россия

Москвича оштрафовали на десятки тысяч рублей из-за украшения на велосипеде

Жителя Москвы оштрафовали за ленты с гербом Украины на велосипеде

Фото: Unsplash

В Москве местного жителя оштрафовали на десятки тысяч рублей из-за украшения на велосипеде. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, 12 октября 41-летний москвич катался на велосипеде в районе улицы Свободы. Транспортное средство он украсил двумя лентами синего и желтого цвета, на одной из которых была перечеркнутая литера Z, а на другой — герб Украины. На это обратил внимание сосед мужчины, который обратился в полицию.

На следующий день к владельцу велосипеда пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»), которые изъяли украшение и составили на москвича протоколы за дискредитацию армии и демонстрацию экстремистской символики. В результате суд оштрафовал его на 31 тысячу рублей. На заседание обвиняемый не явился.

Ранее в Москве сантехник оказался в полиции из-за обложки с украинским гербом на российском паспорте. Мужчину оштрафовали по статье о демонстрации символики экстремистской организации, а также арестовали на пять суток.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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