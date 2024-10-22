Нарколог оценил состояние Глюкозы

Нарколог Шуров предположил, что Глюкоза не лечилась от зависимости

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров оценил состояние певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), которую задержали за употребление наркотических веществ. Его слова приводит 360.ru.

Говоря о скандале в Красноярске, эксперт предположил, что артистка «пересидела ситуацию» дома. Он назвал информацию о лечении певицы уткой, добавив, что Чистякова-Ионова «очень активно перевела стрелки» на потерю бабушки и неподходящие антидепрессанты. «Поэтому история повторяется, никаких последствий. Да, это определенные репутационные потери», — сказал он.

Ранее российский продюсер Олеся Сазыкина подтвердила информацию о том, что Глюкоза попала в черный список артистов.

До этого артистку задержали за употребление наркотиков.