Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:51, 22 октября 2024Культура

Российский продюсер рассказала о зависимости Глюкозы

Продюсер Сазыкина подтвердила, что Глюкоза попала в черный список артистов
Певица Глюкоза

Певица Глюкоза. Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский продюсер Олеся Сазыкина подтвердила информацию о том, что певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) попала в черный список артистов. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Это на самом деле так. Я очень много мероприятий ей организовывала, она действительно попала в черный список. С ее поведением ее наказали и проучили», — заявила медиаменеджер.

Сазыкина также рассказала о зависимости Глюкозы. «Она всегда употребляла и на чем-то сидела», — отметила продюсер.

Ранее сообщалось, что Глюкозу не пригласили на съемки «Голубого огонька», так как она попала в черный список артистов для выступлений на новогодних телешоу.

До этого артистку задержали за употребление наркотиков.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      «Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче»

      Археологи нашли древние погребения вождя и его юного сына в России

      Зарубежные авиакомпании получили десятки новых угроз о взрывах на борту самолетов

      Европарламент одобрил выделение Киеву кредита под российские активы

      Внешность 75-летней Веры Вонг напугала фанатов в сети

      Экс-аналитик ЦРУ рассказал о проблемах ВСУ из-за отсутствия техники

      В России отменили премьеру фильма про Трампа

      «Роскосмос» заявил о перспективе увеличения числа частных спутников

      В Польше испугались ответа России на угрозы атаковать Петербург

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше