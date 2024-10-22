Российский продюсер рассказала о зависимости Глюкозы

Продюсер Сазыкина подтвердила, что Глюкоза попала в черный список артистов

Российский продюсер Олеся Сазыкина подтвердила информацию о том, что певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) попала в черный список артистов. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Это на самом деле так. Я очень много мероприятий ей организовывала, она действительно попала в черный список. С ее поведением ее наказали и проучили», — заявила медиаменеджер.

Сазыкина также рассказала о зависимости Глюкозы. «Она всегда употребляла и на чем-то сидела», — отметила продюсер.

Ранее сообщалось, что Глюкозу не пригласили на съемки «Голубого огонька», так как она попала в черный список артистов для выступлений на новогодних телешоу.

До этого артистку задержали за употребление наркотиков.