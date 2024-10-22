НАСА пообещало определиться с миссией по возвращению грунта с Марса

НАСА пообещало к концу года определиться с миссией по возвращению грунта с Марса

НАСА пообещало к концу 2025 года определиться с пересмотром архитектуры миссии Mars Sample Return (MSR) по возвращению грунта с Марса, что позволило бы сократить задержки в графике и снизить затраты. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Как заявил на заседании Комитета по астробиологии и планетарным наукам Совета по космическим исследованиям Национальной академии наук Соединенных Штатов директор программы MSR в штаб-квартире НАСА Джефф Грэмлинг, американское космическое агентство получило окончательные отчеты по 12 исследованиям, в рамках которых изучаются различные подходы к MSR.

По его словам, проведенные исследования делятся на несколько категорий. К одной из них менеджер отнес проекты компаний Blue Origin, Lockheed Martin, Rocket Lab и SpaceX, предлагающие наиболее радикальные изменения в программе MSR. Исследования, проведенные компаниями Aerojet Rocketdyne, Northrop Grumman и Whittinghill Aerospace, сосредоточены на уменьшении размеров и массы ракеты, которая будет доставлять грунт с поверхности Марса на околомарсианскую орбиту.

Ранее издание сообщило, что НАСА заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса.