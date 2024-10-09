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14:28, 9 октября 2024Наука и техника

Rocket Lab изучит возможность доставки образцов с Марса

НАСА заключило с Rocket Lab контракт на изучение доставки образцов с Марса

Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / AP

НАСА заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках контракта предполагается разработка более простой и менее дорогостоящей, чем программа Mars Sample Return (MSR), миссии по доставке на Землю образцов с Марса. Сумма соглашения Rocket Lab с НАСА составляет 625 тысяч долларов. Компания стала восьмой, которой американское космическое агентство предложило изучить возможность альтернативы MSR.

В августе издание ArsTechnica рассказало, что компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold марсианской миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), которые предполагалось задействовать для первого пуска ракеты New Glenn.

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      Иван Потапов
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