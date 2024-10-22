В России опровергли заявления о вмешательстве страны в выборы в Молдавии

Захарова назвала бездоказательными слова о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что выборы в Молдавии прошли при вмешательстве России. По его словам, за несколько месяцев до выборов со стороны российских доверенных лиц оказывались попытки повлиять на голосование. В России опровергли эти обвинения.

Так, сообщения о вмешательстве России в выборы в Молдавии опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы категорически отвергаем эти обвинения», — сказал он в ответ на вопрос журналистов об обвинениях во вмешательстве России в выборы в другой стране.

Песков также добавил, что в Молдавии оказывают давление на сторонников развития отношений с Россией и не позволяют им иметь свои собственные политические силы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бездоказательными заявления о вмешательстве страны в молдавские выборы и подчеркнула, что влияние на голосование оказывал Запад. «Нашу страну бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики. Кульминацией развязанной Кишиневом масштабной антироссийской кампании стало решение под надуманным предлогом открыть в России, где, по разным оценкам, проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования. При этом в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот», — сказала Захарова.

Заявление Петера Стано вызвало средний интерес у российских СМИ. Его слова опубликовали порядка 20 СМИ, в том числе и федерального уровня, такие как РБК, РИА Новости и ТАСС.

Слова Петера Стано также достаточно широко распространились в соцсетях. Однако многие из последних публикаций иронично намекают, что чиновник не прав.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».