Популярная блогерша рассказала о преимуществах рождения в Москве

Блогерша Ксения Дукалис назвала преимуществом рождение в Москве

Известная российская блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская) назвала преимуществом рождение в Москве. На эту тему она порассуждала в выпуске шоу «Дерзкая готовка», запись доступна на YouTube.

«Я родилась в Москве, я считаю, что это все равно преимущество, потому что я развивалась здесь, мне не надо было никуда переезжать», — заявила Дукалис. Блогерша рассказала, что в юности жила в хорошем районе, на юго-западе столицы. «У нас было в школе очень много таких детей, которые с водителем, которые на брендах», — вспомнила она.

В конце августа Дукельская объявила о беременности. По словам блогерши, она тщательно готовилась к беременности и сдавала все необходимые анализы. Однако она столкнулась со сложностями с зачатием из-за синдрома поликистозных яичников.

В августе 2022 года Дукалис вышла замуж. Ее супругом стал предприниматель Давид Назарян. Свадьба прошла в Армении.