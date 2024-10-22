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11:37, 22 октября 2024Забота о себе

Психолог рассказала о важности похвалы для работы

Психолог Иванова: похвала на работе повышает эффективность

Фото: Shutterstock / Fotodom

Похвала на рабочем месте играет важную роль в поддержании мотивации и продуктивности сотрудников независимо от возраста, рассказала психолог Скандинавского Центра Здоровья Валентина Иванова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как положительная обратная связь влияет на эмоциональное состояние работников и что важно учитывать при взаимодействии с представителями разных поколений.

Иванова привела данные исследования Ventra Go!, согласно которым более 40 процентов молодых работников в России нуждаются в похвале от руководства. «Положительное подкрепление способствует выработке дофамина — гормона, ответственного за мотивацию, внимание и принятие решений. Люди, которые получают регулярную обратную связь, демонстрируют большую вовлеченность в рабочий процесс. Это положительно сказывается на их продуктивности и общей удовлетворенности трудом», — прокомментировала она.

Кроме того, похвала помогает сотрудникам быстрее адаптироваться к новым задачам и уменьшает уровень стресса. По ее словам, система поощрений и конструктивной критики направляет работников к достижению корпоративных целей и повышает эффективность работы. «Оптимальным считается соотношение 80 процентов похвалы и 20 процентов конструктивной критики. Этот баланс помогает поддерживать здоровую эмоциональную атмосферу и рабочий настрой», — рассказала Иванова.

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При этом она обратила внимание, что восприятие похвалы поколениями различается. «Для более взрослых людей важны официальное признание и статусные поощрения: грамоты или благодарственные письма. Миллениалы больше ориентируются на финансовые стимулы и карьерные возможности», — отметила психолог, добавив, что молодое поколение предпочитает публичное признание и демонстрацию своих достижений.

Несмотря на эти различия, положительная обратная связь на уровне физиологии действует одинаково на представителей всех возрастов, подчеркнула Иванова.

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      Александра Лисица
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