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18:21, 22 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о длительном росте цен на съемное жилье

Rerooms: цены на аренду не будут снижаться еще минимум полтора года

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Цены на арендное жилье в России не будут снижаться еще минимум полтора года. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» озвучил сооснователь сервиса по обустройству жилья Rerooms Дмитрий Борисов.

Для владельцев квартир сейчас подходящий момент пересмотреть условия аренды, заметил эксперт. Стоимость съемного жилья в Москве уже увеличилась на 43 процента, и с высокой долей вероятности продолжит расти в 2024-2025 годах, предупредил представитель Rerooms.

«Ключевая ставка, вероятно, не опустится до уровня 12-13 процентов раньше чем через два года, а в ближайшее время может достигнуть 21-22 процентов. Это означает, что арендаторы должны быть готовы к дальнейшему росту арендных платежей», — пояснил Борисов.

Ситуация, по его словам, может начать меняться в 2026 году. Через два года Центробанк планирует довести инфляцию до целевого уровня в 8-9 процентов, что снизит доходность по депозитам и вызовет рост интереса к инвестициям в недвижимость. После этого количество предложения на рынке возрастет, что, в свою очередь, стабилизирует или даже снизит цены на аренду, спрогнозировал сооснователь сервиса по обустройству жилья.

Ранее стало известно, что цены на съемное жилье в Москве выросли на 40 процентов с начала года. Средняя стоимость однокомнатных квартир достигла 73 тысяч рублей в месяц. Эксперты связали это с повышенным спросом на фоне отмены массовой льготной ипотеки и общей нехватки предложения.

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      Лилиана Набиуллина
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