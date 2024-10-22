Вятскую птицу счастья объявили символом новогодней столицы России — Кирова

Россиянам объявили символ новогодней столицы страны — Кирова. Об этом пишет журнал «Родина».

В Дирекции по организации 650-летия города рассказали, что представили логотип с вятской птицей счастья. Птица символизирует любовь, крепкие семейные отношения, пожелание добра и счастья.

Дизайнеры, историки и искусствоведы также использовали в логотипе элементы местных народных промыслов, в том числе дымковскую игрушку и кукарское кружево. По данным издания, образ вятской птицы счастья внедрят в оформление праздничных площадок, снежных фигур и сувенирной продукции.

В декабре 2023 года в Нижегородской области готовились к конкурсу на самую красивую новогоднюю елку.