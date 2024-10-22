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17:53, 22 октября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за оскорбление учительницы и угрозу отрезать ей язык

Челябинцу дали 10 месяцев ограничения свободы за угрозы отрезать язык педагогу

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил к 10 месяцам ограничения свободы 37-летнего Руслана Панченкова, который угрожал школьной учительнице и оскорблял ее. Об этом сообщает «74.ru».

По данным издания, 19 сентября Панченков, являясь отцом одного из учеников школы №71, ворвался в класс и накинулся на педагога с угрозами отрезать язык и оскорблениями. Одним из поводов для конфликта стал запрет его ребенку со стороны учительницы разговаривать по-цыгански. После случившегося женщину увезли в больницу, у нее диагностировали инсульт.

20 сентября мужчину отправили под домашний арест за мелкое хулиганство. Следственный комитет также начал проверку по уголовным статьям о хулиганстве и угрозе расправой, но в суд поступило дело только по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее сообщалось, что фигуранту грозит срок в колонии.

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      Артем Соколов
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