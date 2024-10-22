Российские Ту-95 выполнили полет над Японским морем

МО: бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

«Продолжительность полета составила около 10 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил России», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Турбовинтовой самолет Ту-95 (кодификации НАТО: Bear — «Медведь») совершил первый полет в 1952 году, а в 1956 началась эксплуатация Ту-95. Модернизированные Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-55 с дальностью 2500 километров. «Медведи» могут нести ракеты в бомбовом отсеке и на подкрыльевых пилонах.

В августе глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что российский парк самолетов стратегической авиации должен будет существенно обновиться.

В январе 2023 года глубоко модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет.