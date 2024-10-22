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13:33, 22 октября 2024Наука и техника

Российские «Ярсы» вышли на боевое патрулирование

МО: пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на боевое патрулирование

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вывели на боевое патрулирование. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, в рамках несения боевого дежурства», — говорится в сообщении.

Расчеты ПГРК совершат марши протяженностью до 100 километров, проведут мероприятия по инженерной подготовке полевых позиций, а также организации маскировки и боевого охранения. Кроме того, военнослужащие отработают элементы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

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Ранее в октябре стало известно, что ПГРК «Ярс» выйдут на полевые позиции в рамках проверки Бологоевского соединения РВСН.

В августе в Минобороны сообщили, что доля современных ракетных комплексов в РВСН ежегодно увеличивается.

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