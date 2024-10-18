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09:04, 18 октября 2024Наука и техника

Российские ядерные «Ярсы» выйдут на полевые позиции

Минобороны России: ПГРК «Ярс» в ходе проверки выйдут на полевые позиции

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Передвижные ядерные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» выйдут на полевые позиции в рамках проверки Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

В военном ведомстве добавили, что особое внимание в рамках проверки планируется уделить специальной комплексной задаче с выводом автономных пусковых установок ПГРК на полевые позиции.

Ранее агентство со ссылкой на Минобороны сообщило, что в Сибири передвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» вывели на отработку маршрутов боевого патрулирования.

В сентябре агентство со ссылкой на военное ведомство сообщило, что в Ивановской области ПГРК «Ярс» отработали боевое патрулирование.

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      Иван Потапов
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