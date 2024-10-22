Семак оценил игру Соболева за «Зенит»

Сергей Семак заявил, что Александр Соболев с каждой игрой выглядит мощнее

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру новичка команды Александра Соболева. Его слова приводит сайт петербургского клуба.

Специалист отметил, что с каждой игрой форвард выглядит мощнее. «И желания, и старания очень много. Я думаю, что он на правильном пути. Уверен, что он поможет нашей команде в достижении тех целей, которые стоят перед нашим клубом», — заявил Семак.

Тренер также высказался о негативном отношении фанатов «Зенита» к Соболеву. «Болельщики ко многим футболистам и не только футболистам, но еще и тренерам относятся по-разному ввиду тех или иных событий, поступков. Все, что угодно можно говорить, это их право», — подчеркнул Семак.

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» 30 августа. Он провел за петербургский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.