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06:45, 23 октября 2024Спорт

Семак оценил игру Соболева за «Зенит»

Сергей Семак заявил, что Александр Соболев с каждой игрой выглядит мощнее

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру новичка команды Александра Соболева. Его слова приводит сайт петербургского клуба.

Специалист отметил, что с каждой игрой форвард выглядит мощнее. «И желания, и старания очень много. Я думаю, что он на правильном пути. Уверен, что он поможет нашей команде в достижении тех целей, которые стоят перед нашим клубом», — заявил Семак.

Тренер также высказался о негативном отношении фанатов «Зенита» к Соболеву. «Болельщики ко многим футболистам и не только футболистам, но еще и тренерам относятся по-разному ввиду тех или иных событий, поступков. Все, что угодно можно говорить, это их право», — подчеркнул Семак.

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» 30 августа. Он провел за петербургский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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      Алексей Гусев
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