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20:26, 22 октября 2024Спорт

«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России с двумя удалениями

«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче группового этапа Кубка России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в последнем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 22 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В начале второго тайма отличился Даниил Зорин. В концовке первой половины игры за фол последней надежды был удален защитник динамовцев Илья Кирш. На 85-й минуте второе предупреждение получил Зорин.

«Спартак» с 15 очками вышел из группы А с первого места. В активе динамовцев восемь очков, команда финишировала третьей.

Москвичи продолжат борьбу за Кубок России в Пути РПЛ. Махачкалинцы сыграют в Пути регионов.

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      Алексей Гусев
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