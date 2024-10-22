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10:23, 22 октября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности о погибшем в Энергодаре в результате атаки ВСУ

ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Энергодаре, погибший был ее сотрудником

Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодару в ночь на 22 октября атаковали автозаправочную станцию. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает ТАСС.

На заправке произошло возгорание газовой цистерны, его потушили. В результате одному человеку выжить не удалось. По словам Яшиной, погибший был сотрудником автозаправочной станции.

О гибели одного из жителей Энергодара ранее заявлял губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он рассказал о работе сил противовоздушной обороны (ПВО), а также призвал население находиться в укрытиях.

За день до этого, 21 октября, Энергодар оказался обесточен из-за артиллерийского обстрела ВСУ. В городе также было нарушено водоснабжение.

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      Екатерина Грищенко
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