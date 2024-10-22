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14:27, 22 октября 2024Экономика

Трем странам мира предсказали статус крупнейших экономик

Бизнесмен Дотком: Россия станет одной из трех крупнейших экономик мира

Фото: АГН «Москва»

В тройку крупнейших экономик мира войдут Китай, Индия и Россия. Соответствующий прогноз на странице в социальной сети X опубликовал предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

По его словам, Германия может побороться с США за четвертое место. Однако, как предупредил бизнесмен, ФРГ преуспеет в этом только в том случае, «если не опоздает на поезд, идущий на Восток».

Ранее Шмитц заявил, что США, Украина и НАТО проиграют в конфликте с Россией. Более того, он уверен, что Европейскому союзу сейчас не терпится поскорее «выбраться из этой передряги».

Кроме того, Шмитц заявлял, что превращение доллара в оружие стало самой серьезной ошибкой Вашингтона. Предприниматель убежден, что из-за глобальной дедолларизации американский долг окажется «экономической Хиросимой».

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