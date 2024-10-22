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09:28, 22 октября 2024Спорт

Тренер «Монако» высказался о трудностях Головина в новом сезоне

Тренер «Монако» Хюттер: основной причиной трудностей Головина может быть травма
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о сложностях российского полузащитника Александра Головина в новом сезоне. Его слова приводятся на сайте команды.

«Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму», — заявил специалист. Тренер подчеркнул, что доволен текущим положением дел, потому что у клуба по-прежнему такое же количество очков, как у ПСЖ.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Зарплата россиянина составит 3,6 миллиона евро в год.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. В текущем сезоне россиянин провел в составе монегасков восемь матчей и не отметился результативными действиями.

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