ЦСКА обыграл «Ахмат» и вышел из группы Кубка России с первого места

ЦСКА дома обыграл «Ахмат» и вышел из группы Кубка России с первого места

Московский ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в последнем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 22 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе армейцев единственный мяч забил Секу Койта на 34-й минуте. Ему ассистировал новичок команды Миралем Пьянич.

ЦСКА, набрав 14 очков, вышел из группы с первого места и сыграет в плей-офф пути РПЛ. «Ахмат» с девятью очками пока находится на втором месте, но его может обойти «Краснодар», имеющий матч в запасе. Если это произойдет, грозненцы сыграют в плей-офф Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». ЦСКА завоевывал трофей восемь раз.