В аэропорту Бишкека объяснили наличие их пропуска у сбитого в Судане российского летчика

Аэропорт Манас: разбившийся в Судане самолет Ил-76 не связан с Киргизией

Разбившийся в Судане грузовой самолет Ил-76 с российским летчиком на борту не связан с Киргизией. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Манас в Бишкеке, передает ТАСС.

«Документы ОАО "Международный аэропорт Манас", найденные при крушении самолета в Судане, принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову. Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта Манас», — утверждается в заявлении.

В пресс-службе аэропорта добавили, что Манас выдает пропуска не только своим сотрудникам, но и организациям, сотрудничающим с ним по условиям договора. Таким образом специалисты могут беспрепятственно выполнять рабочие обязанности благодаря свободному доступу к аэропорту. В пресс-службе сообщили, что российский летчик был приглашен для перегона самолета Ан-12 в аэропорт города Ош.

По данным представителей Манаса, сбитый борт ранее принадлежал компании из ОАЭ, однако позже был продан египетской организации. В пресс-службе подчеркнули, что Ил-76 не имеет никакого отношения к Airline Transport Incorporation FZC из Оша.

Ранее стало известно, что в Судане был сбит самолет, на борту которого могли находиться граждане России. Также было установлено, что в Ил-76, помимо Гранова, находился гражданин России Антон Селиванец.