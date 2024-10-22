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00:01, 23 октября 2024Мир

В Британии рассказали об обучении пилотов ВСУ

Поллард: Великобритания обучила 200 украинских пилотов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Richard Chung / Reuters

Великобритания на сегодняшний день обучила 200 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Люк Поллард.

«А вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска очередных летчиков из учебной программы королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16», — рассказал он.

До этого экс-главком ВСУ и нынешний посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинские военные пилоты закончили подготовку в Великобритании. «Они хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы. В любом случае совсем скоро эти ребята пойдут в бой», — сообщил он.

Ранее Нидерланды разрешили ВСУ использовать переданные истребители F-16 для ударов по России. «Мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. А в целях самообороны может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России», — сказал глава МО Нидерландов Рубен Брекелманс.

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      Артём Верейкин
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