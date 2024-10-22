В Европе признали невозможность догнать SpaceX

RFA: Европа полностью потеряла возможность догнать SpaceX

Успешные пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship, являющиеся невероятным подвигом инженерной мысли компании SpaceX, имеют обратную сторону медали для Европы. Заявление европейской компании Rocket Factory Augsburg (RFA) приводит издание SpaceNews.

«В то же время у медали есть и вторая сторона: она показывает и подтверждает, что Европа полностью потеряла связь [c реальностью]. Сможет ли она все еще наверстать упущенное? Никаких шансов. По крайней мере, не так, как обстоят дела сейчас», — заявили в RFA.

Издание обращает внимание, что ранее европейская компания неоднократно призывала Брюссель увеличить инвестиции в европейскую ракетостроительную отрасль и снизить забюрократизированность отрасли.

В октябре в ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.

В августе издание сообщило, что первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов.