В Израиле признали попадание БПЛА «Хезболлы» в резиденцию Нетаньяху

Kan: Израиль признал попадание беспилотника «Хезболлы» в резиденцию Нетаньяху

В Израиле признали попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ливанского движения «Хезболла» в резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал Kan.

«Цензор сегодня позволил опубликовать информацию, что БПЛА, запущенный "Хезболлой", поразил дом семьи Нетаньяху в Кейсарии и причинил ущерб», — утверждается в публикации.

По данным канала, было зафиксировано прямое попадание беспилотника в окно спальни.

19 октября советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман заявил, что в сторону дома Нетаньяху в Кейсарии был запущен БПЛА из Ливана. По его словам, премьера страны и его жены в тот момент не было в здании.

Издание The Jerusalem Post позднее сообщило со ссылкой на источник, что Израиль намерен ответить на удар по резиденции Нетаньяху.