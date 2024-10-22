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18:23, 22 октября 2024Мир

В Израиле признали попадание БПЛА «Хезболлы» в резиденцию Нетаньяху

Kan: Израиль признал попадание беспилотника «Хезболлы» в резиденцию Нетаньяху

Фото: Rami Shlush / Reuters

В Израиле признали попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ливанского движения «Хезболла» в резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал Kan.

«Цензор сегодня позволил опубликовать информацию, что БПЛА, запущенный "Хезболлой", поразил дом семьи Нетаньяху в Кейсарии и причинил ущерб», — утверждается в публикации.

По данным канала, было зафиксировано прямое попадание беспилотника в окно спальни.

19 октября советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман заявил, что в сторону дома Нетаньяху в Кейсарии был запущен БПЛА из Ливана. По его словам, премьера страны и его жены в тот момент не было в здании.

Издание The Jerusalem Post позднее сообщило со ссылкой на источник, что Израиль намерен ответить на удар по резиденции Нетаньяху.

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      Елизавета Мытарева
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