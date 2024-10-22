В России подготовились к появлению украинских беспилотников за Уралом

В транспорте Екатеринбурга появились инструкции о поведении при обнаружении БПЛА

В России подготовились к появлению украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за Уралом. Это следует из публикации портала E1.RU.

Администрация Екатеринбурга распространила в городском транспорте листовки с инструкциями о поведении при обнаружении БПЛА в небе над городом. Документ содержит призыв незамедлительно сообщать о появлении дрона в оперативные службы, а также отметить адрес, где появился дрон, его внешний вид и особенности поведения. При этом, в информационной листовке нет правил безопасности при встрече с беспилотниками.

Также отмечается, что жителей города начали инструктировать на случай объявления воздушной тревоги.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что у Вооруженных сил страны есть в наличии дроны с дальностью действия до 1,8 тысячи километров.