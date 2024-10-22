В России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

«Совэкон»: урожай пшеницы в России может снизиться до 80,1 млн тонн в 2025 году

В следующем году урожай пшеницы в России может сократиться на 1,7 процента к уровню 2024-го и опуститься до отметки в 80,1 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков «Совэкона».

Подобная оценка, как уточнили в компании, является предварительной. В этом году урожай пшеницы в стране ожидается на уровне 81,5 миллиона тонн. Таким образом, если прогноз экспертов сбудется, суммарные объемы сборов ключевой российской агрокультуры в 2025 году сократятся на 1,4 миллиона тонн.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин вероятного снижения урожая в России они отнесли продолжительную засуху в ключевых агрорегионах в период сева озимой пшеницы и отсутствие у фермеров мотивации дополнительно вкладываться в защиту растений. На этом фоне в «Совэконе» прогнозируют, что в следующем году сборы пшеницы в стране снизятся на 9,1 процента к среднему значению за пять лет (88,1 миллиона тонн).

В Минсельхозе ранее ожидали, что по итогам 2024 года суммарные сборы зерна в России составят 132 миллиона тонн. Однако в первой половине октября глава ведомства Оксана Лут заявила о планах пересмотреть прогноз на фоне действующего режима контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также неблагоприятных погодных условий в Сибири.

По мнению главы Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, дополнительным фактором могут стать негативные последствия от майских заморозков. Из-за непогоды отечественные аграрии лишились в общей сложности 15-30 процентов посевов озимой пшеницы.